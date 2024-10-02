Осколкова Парасковья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/440140#192
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Осколкова Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Осколков Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Осколкова Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Осколков Андрей Алексеевич
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/440140#192
Смерть
Неизвестно