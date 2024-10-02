Осколкова Парасковья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осколкова Парасковья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/440140#192
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осколков Андрей Алексеевич

Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Осколкова Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Осколков Андрей Алексеевич

Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Осколкова Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Осколков Андрей Алексеевич

Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/440140#192
Смерть
Неизвестно

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