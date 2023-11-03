Холуева (Селезнева) Ефимья Денисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холуева (Селезнева) Ефимья Денисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Селезнев Денис Михайлов

Мать: Селезнева Наталья Савина

Бракосочетание
24.01.1776

Муж: Холуев Алексей Андреев

Рождение ребёнка
21.08.1779

Дочь: Анастасия Алексеева

Отец ребёнка: Холуев Алексей Андреев

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Холуев Николай Алексеев

Отец ребёнка: Холуев Алексей Андреев

Рождение ребёнка
25.09.1785

Сын: Холуев Григорий Алексеев

Отец ребёнка: Холуев Алексей Андреев

Смерть
Неизвестно
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