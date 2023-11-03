Холуева (Селезнева) Ефимья Денисова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Селезнев Денис Михайлов
Мать: Селезнева Наталья Савина
Бракосочетание
24.01.1776
Рождение ребёнка
21.08.1779
Дочь: Анастасия Алексеева
Отец ребёнка: Холуев Алексей Андреев
Рождение ребёнка
Около 1782
Отец ребёнка: Холуев Алексей Андреев
Рождение ребёнка
25.09.1785
Отец ребёнка: Холуев Алексей Андреев
Смерть
Неизвестно