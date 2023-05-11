Мария Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Максимова

Мария Максимова

Место рождения

Медведково, Клин, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Медведково, Клин, Московская область
Бракосочетание
14.05.1917

Муж: Бычков Иван Васильевич

Спас-Заулок, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
13.06.1918 ст.

Дочь: Бычкова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Бычков Иван Васильевич

Вельмогово, Клин, Московская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close