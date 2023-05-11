Мария Максимова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.05.1917
Спас-Заулок, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
13.06.1918 ст.
Дочь: Бычкова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Бычков Иван Васильевич
Вельмогово, Клин, Московская область
Смерть
Неизвестно