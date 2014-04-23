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Трушин Григорий
Трушин Григорий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.02.1948
Дата смерти
23.04.2014
Пол
Мужской
Отец
Трушин Сергей
1907 г.р.
Мать
Трушина (Шеметова) Юлия
1908 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1948
Отец:
Трушин Сергей
Мать:
Трушина Юлия
Смерть
23.04.2014
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