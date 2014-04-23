Трушин Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трушин Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1948

Дата смерти

23.04.2014

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1948

Отец: Трушин Сергей

Мать: Трушина Юлия

Смерть
23.04.2014
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