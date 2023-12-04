Шорников Евгений Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорников Евгений Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

JM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шорников Иван Иванович

Мать: Шорникова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
02.09.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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