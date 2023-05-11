Афанасий Иванов
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смерти1815
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Пелагея Афанасьева
Мать ребёнка: Васса
Рождение ребёнка
1800
Сын: Максим Афанасьев
Мать ребёнка: Васса
Рождение ребёнка
1802
Сын: Афанасий Афанасьев
Мать ребёнка: Васса
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Февронья Афанасьева
Мать ребёнка: Васса
Смерть
1815