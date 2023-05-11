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Афанасий Иванов

Место рождения

Юдино, Игнатьевская волость, Богородский уезд

Дата рождения

1765

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Юдино, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Пелагея Афанасьева

Мать ребёнка: Васса

Юдино, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
1800

Сын: Максим Афанасьев

Мать ребёнка: Васса

Юдино, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
1802

Сын: Афанасий Афанасьев

Мать ребёнка: Васса

Юдино, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Февронья Афанасьева

Мать ребёнка: Васса

Юдино, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Смерть
1815
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