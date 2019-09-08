Бочкарёва (Зюрнина) Вера Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарёва (Зюрнина) Вера Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1929

Дата смерти

08.09.2019

Пол

Женский

Добавил:

ДН
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Место
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Рождение
15.10.1929

Отец: Бочкарёв Никифор

Мать: Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
12.07.1956

Дочь: Зюрнина Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Зюрнин Сергей Николаевич

Нижний Услон, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.04.1960

Сын: Зюрнин Константин Сергеевич

Отец ребёнка: Зюрнин Сергей Николаевич

Смерть
08.09.2019
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