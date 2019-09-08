Бочкарёва (Зюрнина) Вера Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1929
Дата смерти08.09.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.10.1929
Отец: Бочкарёв Никифор
Мать: Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
12.07.1956
Дочь: Зюрнина Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Зюрнин Сергей Николаевич
Нижний Услон, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.04.1960
Сын: Зюрнин Константин Сергеевич
Отец ребёнка: Зюрнин Сергей Николаевич
Смерть
08.09.2019