Кряквин Антон Ульянович
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смерти1797
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Кряквин Ульян Григорьевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: Кряквина Гликерия Михайловна
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Ирина Антоновна
Мать ребёнка: Кряквина Гликерия Михайловна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Кряквин Тимофей Антонович
Мать ребёнка: Кряквина Гликерия Михайловна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Кряквин Савелий Антонович
Мать ребёнка: Кряквина Гликерия Михайловна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Акилина Антоновна
Мать ребёнка: Кряквина Гликерия Михайловна
Рождение ребёнка
1766
Сын: Кряквин (рекрут С 1788) Агап Антонович
Мать ребёнка: Кряквина Гликерия Михайловна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Прасковья Антоновна
Мать ребёнка: Кряквина Гликерия Михайловна
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Кряквина Гликерия Михайловна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Ксения Антоновна
Мать ребёнка: Кряквина Гликерия Михайловна
Смерть
1797