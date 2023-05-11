Кряквин Антон Ульянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кряквин Антон Ульянович

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1731

Дата смерти

1797

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Кряквин Ульян Григорьевич

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Кряквин Федор Антонович

Мать ребёнка: Кряквина Гликерия Михайловна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Ирина Антоновна

Мать ребёнка: Кряквина Гликерия Михайловна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Кряквин Тимофей Антонович

Мать ребёнка: Кряквина Гликерия Михайловна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Кряквин Савелий Антонович

Мать ребёнка: Кряквина Гликерия Михайловна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Акилина Антоновна

Мать ребёнка: Кряквина Гликерия Михайловна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Кряквин (рекрут С 1788) Агап Антонович

Мать ребёнка: Кряквина Гликерия Михайловна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Прасковья Антоновна

Мать ребёнка: Кряквина Гликерия Михайловна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Кряквин Трофим Антонович

Мать ребёнка: Кряквина Гликерия Михайловна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ксения Антоновна

Мать ребёнка: Кряквина Гликерия Михайловна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1797
Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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