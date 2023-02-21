Калабина Светлана Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калабина Светлана Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калабин Алексей Алексеевич

Мать: Калабина Ксения Павловна

Бракосочетание
20.06.1979

Муж: Жуков Александр Владимирович

Ленинград
Рождение ребёнка
29.10.1979

Дочь: Жукова Юлия Александровна

Отец ребёнка: Жуков Александр Владимирович

Рождение ребёнка
12.10.1987

Дочь: Жукова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Жуков Александр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Александр Владимирович

Город Ленинград
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