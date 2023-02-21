Калабина Светлана Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
20.06.1979
Ленинград
Рождение ребёнка
29.10.1979
Дочь: Жукова Юлия Александровна
Отец ребёнка: Жуков Александр Владимирович
Рождение ребёнка
12.10.1987
Дочь: Жукова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Жуков Александр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Город Ленинград