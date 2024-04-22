Пузыня Елизавета Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Бракосочетание
31.01.1890 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.02.1891 ст.
Отец ребёнка: Пузыня Емельян Федосеевич
Рождение ребёнка
01.01.1901 ст.
Дочь: Пузыня Маланья Емельяновна
Отец ребёнка: Пузыня Емельян Федосеевич
Рождение ребёнка
25.03.1905 ст.
Дочь: Пузыня Анна Емельяновна
Отец ребёнка: Пузыня Емельян Федосеевич
Рождение ребёнка
24.02.1911 ст.
Сын: Пузыня Василий Емельянович
Отец ребёнка: Пузыня Емельян Федосеевич
Смерть
Неизвестно