Пузыня Елизавета Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПузыня Елизавета Яковлевна

Пузыня Елизавета Яковлевна

Место рождения

Нефедьево, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Нефедьево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
31.01.1890 ст.

Муж: Пузыня Емельян Федосеевич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.02.1891 ст.

Сын: Пузыня Семён Емельянович

Отец ребёнка: Пузыня Емельян Федосеевич

Нефедьево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1901 ст.

Дочь: Пузыня Маланья Емельяновна

Отец ребёнка: Пузыня Емельян Федосеевич

Нефедьево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.03.1905 ст.

Дочь: Пузыня Анна Емельяновна

Отец ребёнка: Пузыня Емельян Федосеевич

Нефедьево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.02.1911 ст.

Сын: Пузыня Василий Емельянович

Отец ребёнка: Пузыня Емельян Федосеевич

Нефедьево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close