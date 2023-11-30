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Басков Александр Олегович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

24.05.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1982

Отец: Басков Олег Анатольевич

Мать: Баскова Татьяна Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.09.2010

Дочь: Баскова Виктория Александровна

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.04.2019

Сын: Басков Пётр Александрович

Мать ребёнка: Баскова Анна Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.09.2022

Сын: Басков Алексей Александрович

Мать ребёнка: Баскова Анна Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баскова Анна Александровна

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