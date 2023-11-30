Басков Александр Олегович
Место рождения
Дата рождения24.05.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1982
Рождение ребёнка
24.09.2010
Дочь: Баскова Виктория Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.04.2019
Сын: Басков Пётр Александрович
Мать ребёнка: Баскова Анна Александровна
Рождение ребёнка
09.09.2022
Сын: Басков Алексей Александрович
Мать ребёнка: Баскова Анна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно