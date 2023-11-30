Рейтаров Кирилл
Место рождения
Дата рождения09.04.1980
Дата смерти03.06.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1980
Отец: Рейтаров Виктор Андреевич
Мать: скрыто настройками приватности
Смерть
03.06.1980
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Причина смерти: В молодом возрасте
Похороны
Неизвестно
Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область