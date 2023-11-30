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Рейтаров Кирилл

Место рождения

Шахтинск, Шахтинская городская администрация, Карагандинская область

Дата рождения

09.04.1980

Дата смерти

03.06.1980

Пол

Мужской

Отец

1948 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1980

Отец: Рейтаров Виктор Андреевич

Мать: скрыто настройками приватности

Шахтинск, Шахтинская городская администрация, Карагандинская область
Смерть
03.06.1980
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Причина смерти: В молодом возрасте
Похороны
Неизвестно
Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
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