Салмин Тимофей Александрович
Место рождения
Дата рождения04.03.1922
Дата смерти24.08.1992
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1922
Военная служба
С 06.10.1941 по 24.06.1946
Коченево, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Коченевский РВК , призван лейтенантом, окончил капитаном 1314 сп 17 сд, 35 Сибво
Военная награда
16.10.1942 или Неизвестно
Бобруйск, Кенинсберг, Германия
Медаль «За отвагу» Орден Красной Звезды 11.02.1944 Орден Красной Звезды 19.09.1944 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», Медаль «За взятие Кенигсберга»09.06.19... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
24.08.1992
Целинное, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
похоронен в Прокудке Коченевского района Новосибирской обл