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Галкин Сергей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1957

Дата смерти

22.05.2003

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1957

Отец: Галкин Федор Трофимович

Мать: Галкина Мария Павловна

Рождение ребёнка
24.06.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.05.2003
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