Галкин Сергей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1957
Дата смерти22.05.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1957
Отец: Галкин Федор Трофимович
Мать: Галкина Мария Павловна
Рождение ребёнка
24.06.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.05.2003