Омарова (Дульева) Валентина
Место рождения
Дата рождения02.01.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1949
Отец: Дульев Федор Тихонович
Мать: Дульева Ольга Степановна
Рождение ребёнка
29.12.1970
Сын: Омаров Валерий
Отец ребёнка: Омаров Омар
Бракосочетание
1970
Муж: Омаров Омар
Рождение ребёнка
28.11.1975
Дочь: Княжанская Ольга
Отец ребёнка: Омаров Омар
Развод
Неизвестно
Муж: Омаров Омар