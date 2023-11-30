Омарова (Дульева) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Омарова (Дульева) Валентина

Место рождения

Аникин, Каменский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

02.01.1949

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1949

Отец: Дульев Федор Тихонович

Мать: Дульева Ольга Степановна

Аникин, Каменский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
29.12.1970

Сын: Омаров Валерий

Отец ребёнка: Омаров Омар

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Бракосочетание
1970

Муж: Омаров Омар

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
28.11.1975

Дочь: Княжанская Ольга

Отец ребёнка: Омаров Омар

Развод
Неизвестно

Муж: Омаров Омар

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