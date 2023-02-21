Косякин Никита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Потанина-Косякина Варвара Никитична
Мать ребёнка: не указана
Новоселка, Валуйский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косякин Сергей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косякин Семен
Мать ребёнка: не указана