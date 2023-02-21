Косякин Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косякин Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Потанина-Косякина Варвара Никитична

Мать ребёнка: не указана

Новоселка, Валуйский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косякин Сергей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косякин Семен

Мать ребёнка: не указана

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