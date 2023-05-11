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Асташенко Федор Иванович

Место рождения

Ялча, Червенский район, Минская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Асташенко Иван

Мать: не указана

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Асташенко Максим Федорович

Мать ребёнка: ?

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Асташенко Сидор Федорович

Мать ребёнка: ?

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Асташенко Демьян Федорович

Мать ребёнка: ?

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Асташенко Сысой Федорович

Мать ребёнка: ?

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Асташенко Терентий Федорович

Мать ребёнка: ?

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Асташенко Мина Федорович

Мать ребёнка: ?

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Козловская Вера Федоровна

Мать ребёнка: ?

Ялча, Червенский район, Минская область
Смерть
Неизвестно
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