Асташенко Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Асташенко Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Асташенко Максим Федорович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1794
Сын: Асташенко Сидор Федорович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1799
Сын: Асташенко Демьян Федорович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1802
Сын: Асташенко Сысой Федорович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1803
Сын: Асташенко Терентий Федорович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Козловская Вера Федоровна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно