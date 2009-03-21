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Перков Никита Андреевич
Перков Никита Андреевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.03.2009
Пол
Мужской
Отец
Перков Андрей Павлович
1970 г.р.
Мать
Перкова (Васильева) Вера Аликовна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.2009
Отец:
Перков Андрей Павлович
Мать:
Перкова Вера Аликовна
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