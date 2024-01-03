Черемисинова Настасья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеремисинова Настасья Филипповна

Черемисинова Настасья Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1785 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Черемисинова Агрипина Васильевна

Отец ребёнка: Черемисинов Василий Гаврилович

Черемиская 1-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черемисинов Василий Гаврилович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close