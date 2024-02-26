Домна Степанова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
22.01.1873 ст.
Муж: Степан Арсеньев (Ич)
Рождение ребёнка
13.11.1873 ст.
Сын: Иван Степанов (Ич)
Отец ребёнка: Степан Арсеньев (Ич)
Смерть
Неизвестно