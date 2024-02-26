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Домна Степанова (Вна)

Место рождения

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1853 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
22.01.1873 ст.

Муж: Степан Арсеньев (Ич)

Рождение ребёнка
13.11.1873 ст.

Сын: Иван Степанов (Ич)

Отец ребёнка: Степан Арсеньев (Ич)

Смерть
Неизвестно

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