Устинья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Сын: Клим Петрович
Отец ребёнка: Петр Семенович
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Петр Семенович
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Марья Петровна
Отец ребёнка: Петр Семенович
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Ирина Петровна
Отец ребёнка: Петр Семенович
Рождение ребёнка
1766
Сын: Петр Петрович
Отец ребёнка: Петр Семенович
Рождение ребёнка
1770
Сын: Семен Петрович
Отец ребёнка: Петр Семенович
Рождение ребёнка
03.02.1772
Сын: Евсей Петрович
Отец ребёнка: Петр Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Семенович
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно