Устинья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1727 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Сын: Клим Петрович

Отец ребёнка: Петр Семенович

Рождение ребёнка
1758

Сын: Лев (Левонтий) Петрович

Отец ребёнка: Петр Семенович

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Марья Петровна

Отец ребёнка: Петр Семенович

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Ирина Петровна

Отец ребёнка: Петр Семенович

Рождение ребёнка
1766

Сын: Петр Петрович

Отец ребёнка: Петр Семенович

Рождение ребёнка
1770

Сын: Семен Петрович

Отец ребёнка: Петр Семенович

Рождение ребёнка
03.02.1772

Сын: Евсей Петрович

Отец ребёнка: Петр Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Семенович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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