Шека Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Петренко (Шека) Людмила Стефановна
Отец ребёнка: Шека Стефан Стефанович
Рождение ребёнка
03.01.1963
Дочь: Чмиль (Шека) Лариса Стефановна
Отец ребёнка: Шека Стефан Стефанович
Рождение ребёнка
07.10.1967
Дочь: Борисова (Шека) Светлана Стефановна
Отец ребёнка: Шека Стефан Стефанович
Смерть
Неизвестно