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Шека Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шека Стефан Стефанович

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1954

Дочь: Петренко (Шека) Людмила Стефановна

Отец ребёнка: Шека Стефан Стефанович

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
03.01.1963

Дочь: Чмиль (Шека) Лариса Стефановна

Отец ребёнка: Шека Стефан Стефанович

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
07.10.1967

Дочь: Борисова (Шека) Светлана Стефановна

Отец ребёнка: Шека Стефан Стефанович

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

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