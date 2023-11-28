Шпитонкова (Хомякова) Прасковья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпитонкова (Хомякова) Прасковья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1894 ст.

Дочь: Шпитонкова Наталья Семеновна

Отец ребёнка: Шпитонков Семен Иванович

Домодедово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
15.10.1899 ст.

Сын: Шпитонков Андрей Семенович

Отец ребёнка: Шпитонков Семен Иванович

Домодедово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
22.11.1901 ст.

Сын: Шпитонков Николай Семенович

Отец ребёнка: Шпитонков Семен Иванович

Домодедово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
22.11.1901 ст.

Дочь: Шпитонкова Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Шпитонков Семен Иванович

Домодедово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
21.06.1903

Сын: Шпитонков Иван Семенович

Отец ребёнка: Шпитонков Семен Иванович

Рождение ребёнка
28.06.1910 ст.

Сын: Шпитонков Павел Семенович

Отец ребёнка: Шпитонков Семен Иванович

Домодедово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
28.06.1910 ст.

Сын: Шпитонков Петр Семенович

Отец ребёнка: Шпитонков Семен Иванович

Домодедово, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шпитонков Семен Иванович

Смерть
Неизвестно
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