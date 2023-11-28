Шпитонкова (Хомякова) Прасковья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1894 ст.
Дочь: Шпитонкова Наталья Семеновна
Отец ребёнка: Шпитонков Семен Иванович
Рождение ребёнка
15.10.1899 ст.
Сын: Шпитонков Андрей Семенович
Отец ребёнка: Шпитонков Семен Иванович
Рождение ребёнка
22.11.1901 ст.
Сын: Шпитонков Николай Семенович
Отец ребёнка: Шпитонков Семен Иванович
Рождение ребёнка
22.11.1901 ст.
Дочь: Шпитонкова Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Шпитонков Семен Иванович
Рождение ребёнка
21.06.1903
Отец ребёнка: Шпитонков Семен Иванович
Рождение ребёнка
28.06.1910 ст.
Сын: Шпитонков Павел Семенович
Отец ребёнка: Шпитонков Семен Иванович
Рождение ребёнка
28.06.1910 ст.
Отец ребёнка: Шпитонков Семен Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно