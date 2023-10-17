Кичаева (Тупикова) Зоя Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.06.1936
Дочь: Крылова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Кичаев Михаил Петрович
Россия, Саратовская обл, Мокроусовский р-он, с.Калдино
Рождение ребёнка
1938
Сын: Кичаев Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Кичаев Михаил Петрович
Россия, Саратовская обл, Мокроусовский р-он. с.Калдино
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно