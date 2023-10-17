Кичаева (Тупикова) Зоя Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кичаева (Тупикова) Зоя Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тупиков Фёдор Михайлович

Мать: Тупикова Мария Степановна

Рождение ребёнка
15.06.1936

Дочь: Крылова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Кичаев Михаил Петрович

Россия, Саратовская обл, Мокроусовский р-он, с.Калдино
Рождение ребёнка
1938

Сын: Кичаев Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Кичаев Михаил Петрович

Россия, Саратовская обл, Мокроусовский р-он. с.Калдино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кичаев Михаил Петрович

Смерть
Неизвестно
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