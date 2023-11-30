Дьяченко (Акименко) Феодосия Николаевна
Место рождения
Дата рождения08.06.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.11.1907
Рождение ребёнка
18.09.1908
Сын: Дьяченко Иоаким (Аким) Михайлович
Отец ребёнка: Дьяченко Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
17.08.1910
Сын: Дьяченко Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Дьяченко Михаил Андреевич
Смерть
Неизвестно