Дьяченко (Акименко) Феодосия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьяченко (Акименко) Феодосия Николаевна

Место рождения

Успенка, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

08.06.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Успенка, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
22.11.1907

Муж: Дьяченко Михаил Андреевич

Успенка, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
18.09.1908

Сын: Дьяченко Иоаким (Аким) Михайлович

Отец ребёнка: Дьяченко Михаил Андреевич

Успенка, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
17.08.1910

Сын: Дьяченко Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Дьяченко Михаил Андреевич

Успенка, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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