Баранчеева Праскева Елистратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранчеева Праскева Елистратова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Баранчеев Фома Алексеевич

Отец ребёнка: Баранчеев Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1796

Сын: Баранчеев Марк Алексеевич

Отец ребёнка: Баранчеев Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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