Баранчеева Праскева Елистратова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Баранчеев Фома Алексеевич
Отец ребёнка: Баранчеев Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1796
Сын: Баранчеев Марк Алексеевич
Отец ребёнка: Баранчеев Алексей Васильевич
Смерть
Неизвестно