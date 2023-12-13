Габушин Зиновия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГабушин Зиновия Яковлевна

Габушин Зиновия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Пол

Женский

Отец

1727 г.р.

Мать

1743 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Габушин Яков Осипович

Мать: Габушина Зиновия Егоровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close