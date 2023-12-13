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Габушин Зиновия Яковлевна
Габушин Зиновия Яковлевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1776
Пол
Женский
Отец
Габушин Яков Осипович
1727 г.р.
Мать
Габушина Зиновия Егоровна
1743 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец:
Габушин Яков Осипович
Мать:
Габушина Зиновия Егоровна
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