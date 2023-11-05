Ваймер (Гренц) Фрида Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваймер (Гренц) Фрида Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1925

Отец: Гренц Яков

Мать: Гренц Екатерина

Рождение ребёнка
17.02.1949

Сын: Ваймер Владимир Викторович

Отец ребёнка: Ваймер Виктор Александрович

Рождение ребёнка
1951

Сын: Ваймер Александр Викторович

Отец ребёнка: Ваймер Виктор Александрович

Рождение ребёнка
18.12.1953

Дочь: Вильчинская Эльвира Викторовна

Отец ребёнка: Ваймер Виктор Александрович

Рождение ребёнка
12.09.1958

Дочь: Шальпова Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Ваймер Виктор Александрович

Смерть
Неизвестно
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