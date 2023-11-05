Ваймер (Гренц) Фрида Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1925
Отец: Гренц Яков
Мать: Гренц Екатерина
Рождение ребёнка
17.02.1949
Сын: Ваймер Владимир Викторович
Отец ребёнка: Ваймер Виктор Александрович
Рождение ребёнка
1951
Сын: Ваймер Александр Викторович
Отец ребёнка: Ваймер Виктор Александрович
Рождение ребёнка
18.12.1953
Дочь: Вильчинская Эльвира Викторовна
Отец ребёнка: Ваймер Виктор Александрович
Рождение ребёнка
12.09.1958
Дочь: Шальпова Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Ваймер Виктор Александрович
Смерть
Неизвестно