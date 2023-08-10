Никишина (Митькина) Матрёна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: Митькин Николай Емельянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Никишин Николай
Отец ребёнка: не указан
Переехала в Москву.
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Никишина Нина
Отец ребёнка: не указан
Переехала в Москву.
Смерть
Неизвестно