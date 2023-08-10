Никишина (Митькина) Матрёна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никишина (Митькина) Матрёна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1920 г.р.
Около 1920 г.р.

Добавил:

СМ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: Митькин Николай Емельянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Никишин Николай

Отец ребёнка: не указан

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Переехала в Москву.
Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Никишина Нина

Отец ребёнка: не указан

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Переехала в Москву.
Смерть
Неизвестно
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