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Плесовских Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Плесовских Артемий Александрович

Отец ребёнка: Плесовских Александр Михайлович

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Дарья Александровна

Отец ребёнка: Плесовских Александр Михайлович

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1837

Сын: Плесовских Петр Александрович

Отец ребёнка: Плесовских Александр Михайлович

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1838

Сын: Плесовских Василий Александрович

Отец ребёнка: Плесовских Александр Михайлович

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плесовских Александр Михайлович

Смерть
Неизвестно
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