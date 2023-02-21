Плесовских Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Плесовских Артемий Александрович
Отец ребёнка: Плесовских Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Дарья Александровна
Отец ребёнка: Плесовских Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Плесовских Петр Александрович
Отец ребёнка: Плесовских Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Плесовских Василий Александрович
Отец ребёнка: Плесовских Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно