Агельбаева Минуза Бадыковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1987
Дочь: Мухутдинова Гульназ Азатовна
Отец ребёнка: Агельбаев Азат Рашитович
Рождение ребёнка
03.03.2003
Дочь: Агельбаева Элина Азатовна
Отец ребёнка: Агельбаев Азат Рашитович
Бракосочетание
Неизвестно