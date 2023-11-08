Агельбаева Минуза Бадыковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агельбаева Минуза Бадыковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1965 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1987

Дочь: Мухутдинова Гульназ Азатовна

Отец ребёнка: Агельбаев Азат Рашитович

Рождение ребёнка
03.03.2003

Дочь: Агельбаева Элина Азатовна

Отец ребёнка: Агельбаев Азат Рашитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агельбаев Азат Рашитович

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