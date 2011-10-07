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Круглова Кира Дмитриевна
Круглова Кира Дмитриевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.10.2011
Пол
Женский
Отец
Круглов Дмитрий Владимирович
1978 г.р.
Мать
Круглова Ирина Викторовна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.2011
Отец:
Круглов Дмитрий Владимирович
Мать:
Круглова Ирина Викторовна
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