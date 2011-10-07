Круглова Кира Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Круглова Кира Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.2011

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.2011

Отец: Круглов Дмитрий Владимирович

Мать: Круглова Ирина Викторовна

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