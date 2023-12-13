Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шапошников Федор
Отец ребёнка: Шапошников Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида
Отец ребёнка: Шапошников Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Шапошников Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шапошников Сергей
Отец ребёнка: Шапошников Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шапошников Николай
Отец ребёнка: Шапошников Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Шапошников Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фаина
Отец ребёнка: Шапошников Федор