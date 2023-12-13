Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шапошников Федор

Отец ребёнка: Шапошников Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Отец ребёнка: Шапошников Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Шапошников Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шапошников Сергей

Отец ребёнка: Шапошников Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шапошников Николай

Отец ребёнка: Шапошников Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Шапошников Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фаина

Отец ребёнка: Шапошников Федор

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