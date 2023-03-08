Степанов Геннадий Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Геннадий Игоревич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.?

Пол

Мужской

Отец

1959 г.р.

Мать

1960 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.?

Отец: Степанов Игорь Юрьевич

Мать: Степанова Майя Михайловна

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