Разгоняев Захар Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разгоняев Захар Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронежская губерния, крестьянин.
Раскулачивание
10.05.1931
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Дело Список №7 кулаков с. Романово, ГААК, Фонд Р644 оп.3 д. 1603, 1932-1935 гг. №50/309
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Разгоняева Мария

Смерть
Неизвестно
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