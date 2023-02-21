Нагацкая Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти22.02.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1922
Сын: Нагацкий Михаил Данилович
Отец ребёнка: Нагацкий Данил Павлович
Афипский, Северский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
22.03.1931
Дочь: Афанасьева Мария Даниловна
Отец ребёнка: Нагацкий Данил Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Нагацкий Данил Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Даниловна
Отец ребёнка: Нагацкий Данил Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нагацкий Николай Данилович
Отец ребёнка: Нагацкий Данил Павлович
Смерть
22.02.1982