Нагацкая Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагацкая Мария Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.02.1982

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1922

Сын: Нагацкий Михаил Данилович

Отец ребёнка: Нагацкий Данил Павлович

Афипский, Северский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
22.03.1931

Дочь: Афанасьева Мария Даниловна

Отец ребёнка: Нагацкий Данил Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нагацкий Борис Данилович

Отец ребёнка: Нагацкий Данил Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Даниловна

Отец ребёнка: Нагацкий Данил Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нагацкий Николай Данилович

Отец ребёнка: Нагацкий Данил Павлович

Смерть
22.02.1982
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