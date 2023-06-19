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Место рождения
Елькино
, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Дата рождения
16.03.1894
Дата смерти
18.06.1894
Пол
Женский
Отец
Карманов Григорий Михайлов
Мать
Карманова Елисавета Петровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛТ
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Биография
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Место
Комментарий
Рождение
16.03.1894
Отец:
Карманов Григорий Михайлов
Мать:
Карманова Елисавета Петровна
Елькино
, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
18.06.1894
Елькино
, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
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