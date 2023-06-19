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Дария

Место рождения

Елькино, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

16.03.1894

Дата смерти

18.06.1894

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1894

Отец: Карманов Григорий Михайлов

Мать: Карманова Елисавета Петровна

Елькино, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
18.06.1894
Елькино, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика