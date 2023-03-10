Гурьянович ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Гурьянович Алексей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурьянович Иван
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурьянович Николай
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маруся
Мать ребёнка: не указана