Гурьянович ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурьянович ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Гурьянович Алексей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурьянович Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурьянович Николай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маруся

Мать ребёнка: не указана

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