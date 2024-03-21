Богданов Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.02.1966
Дочь: Богданова Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Рахимова Динара Хакимовна
Рождение ребёнка
10.10.1968
Сын: Богданов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Рахимова Динара Хакимовна
Рождение ребёнка
10.10.1968
Сын: Богданов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Рахимова Динара Хакимовна