Алексеева (Орлова) Анастасия Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1899
Сын: Алексеев Филипп Григорьевич
Отец ребёнка: Алексеев Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
06.02.1902
Дочь: Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Алексеев Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
07.09.1905
Дочь: Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Алексеев Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
10.11.1907
Дочь: Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Алексеев Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
05.09.1910
Дочь: Софья Григорьевна
Отец ребёнка: Алексеев Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
03.02.1913
Сын: Алексеев Фёдор Григорьевич
Отец ребёнка: Алексеев Григорий Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно