Алексеева (Орлова) Анастасия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Орлова) Анастасия Дмитриевна

Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.10.1899

Сын: Алексеев Филипп Григорьевич

Отец ребёнка: Алексеев Григорий Трофимович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.02.1902

Дочь: Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Алексеев Григорий Трофимович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.09.1905

Дочь: Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Алексеев Григорий Трофимович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.11.1907

Дочь: Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Алексеев Григорий Трофимович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.09.1910

Дочь: Софья Григорьевна

Отец ребёнка: Алексеев Григорий Трофимович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.02.1913

Сын: Алексеев Фёдор Григорьевич

Отец ребёнка: Алексеев Григорий Трофимович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Григорий Трофимович

Смерть
Неизвестно
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