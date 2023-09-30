Эрдынеева Ирина Мункожаргаловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эрдынеева Ирина Мункожаргаловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эрдынеева Янжима Баторовна

Отец ребёнка: Эрдынеев Батор Лыгденович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эрдынеева Любовь Баторовна

Отец ребёнка: Эрдынеев Батор Лыгденович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эрдынеев Батор Лыгденович

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