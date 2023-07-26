Рашкевич (Черняк) Раиса Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рашкевич (Черняк) Раиса Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1916

Дата смерти

02.03.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СМ
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Место
Комментарий
Рождение
25.05.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1939

Дочь: Миронова Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Рашкевич Николай Евсеевич

Рождение ребёнка
31.07.1949

Сын: Лупашко Леонид

Отец ребёнка: Рашкевич Николай Евсеевич

Смерть
02.03.1988
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