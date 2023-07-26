Рашкевич (Черняк) Раиса Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1916
Дата смерти02.03.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1939
Дочь: Миронова Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Рашкевич Николай Евсеевич
Рождение ребёнка
31.07.1949
Сын: Лупашко Леонид
Отец ребёнка: Рашкевич Николай Евсеевич
Смерть
02.03.1988