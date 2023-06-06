Мухаметъяров Сайфутдин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Абушманов Мухаметъяр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Сайфутдинова Махмубя
Мать ребёнка: Баширова Разия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баширова Разия
Место жительства
Неизвестно
Нижняя Чегодайка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно