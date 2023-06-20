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(Мерц) Катарина
(Мерц) Катарина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1855
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Мерц Антон
1815 г.р.
Мать
Катарина
1818 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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Биография
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Источники
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Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец:
Мерц Антон
Мать:
Катарина
Смерть
Неизвестно
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