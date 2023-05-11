Хан (Фахрутдинова) Роза Нуртдиновна
Место рождения
Дата рождения01.01.1925
Дата смерти22.05.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1925
Рождение ребёнка
12.04.1952
Отец ребёнка: Хан Тхяк (Василий)
Бухара, Узбекистан
Рождение ребёнка
26.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хан Тхяк (Василий)
Бухара, Узбекистан
Рождение ребёнка
17.12.1957
Дочь: Хан Маргарита Васильевна
Отец ребёнка: Хан Тхяк (Василий)
Бухара, Узбекистан
Рождение ребёнка
1960
Отец ребёнка: Хан Тхяк (Василий)
Рождение ребёнка
23.06.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хан Тхяк (Василий)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хан Тхяк (Василий)
Место жительства
Неизвестно
Бухара, Узбекистан
Смерть
22.05.1974
Бухара, Узбекистан