Хан (Фахрутдинова) Роза Нуртдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хан (Фахрутдинова) Роза Нуртдиновна

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

01.01.1925

Дата смерти

22.05.1974

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

1919 г.р.

Дети

1952 г.р.
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1957 г.р.
1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1925

Отец: Фахрутдинов Нуртдин Фахрутдинович

Мать: Фахрутдинова Фанза Гильфановна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
12.04.1952

Сын: Хан Виталий Васильевич

Отец ребёнка: Хан Тхяк (Василий)

Бухара, Узбекистан
Рождение ребёнка
26.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хан Тхяк (Василий)

Бухара, Узбекистан
Рождение ребёнка
17.12.1957

Дочь: Хан Маргарита Васильевна

Отец ребёнка: Хан Тхяк (Василий)

Бухара, Узбекистан
Рождение ребёнка
1960

Сын: Хан Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Хан Тхяк (Василий)

Рождение ребёнка
23.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хан Тхяк (Василий)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хан Тхяк (Василий)

Место жительства
Неизвестно
Бухара, Узбекистан
Смерть
22.05.1974
Бухара, Узбекистан
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