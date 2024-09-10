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Жданов Стефан Андреевич

Место рождения

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

10.01.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1901

Отец: Жданов Андрей Егорович

Мать: Жданова Марфа Афанасьевна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 3_10.01.1901_крещение-14.01.1901 пол_М_ запись - 5 род. Стефан в село Брусенцево у крестьянин Жданов Андрей Егоров и законная жена Марфа Афан... Показать все
Крещение
14.01.1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 3_10.01.1901_крещение-14.01.1901 пол_М_ запись - 5 род. Стефан в село Брусенцево у крестьянин Жданов Андрей Егоров и законная жена Марфа Афан... Показать все
Смерть
Неизвестно

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