Прокофьев Петр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофьев Петр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Прокофьева Анна Григорьевна

Костино
Рождение ребёнка
14.11.1888

Сын: Прокофьев Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Прокофьева Анна Григорьевна

Костино
Рождение ребёнка
1892

Сын: Прокофьев Яков Петрович

Мать ребёнка: Прокофьева Анна Григорьевна

Костино
Смерть
Неизвестно
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