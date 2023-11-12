Прокофьев Петр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Прокофьева Анна Григорьевна
Костино
Рождение ребёнка
14.11.1888
Сын: Прокофьев Дмитрий Петрович
Мать ребёнка: Прокофьева Анна Григорьевна
Костино
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Прокофьева Анна Григорьевна
Костино
Смерть
Неизвестно