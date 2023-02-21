Маликова -Гришина анна гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маликова -Гришина анна гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1918

Отец: Гришин гаврил федорович

Мать: Гришина пелагея афонасьевна

Рождение ребёнка
01.01.1940

Сын: Воробъёв анатолий афонасьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.09.1950

Дочь: Городецкая- Маликова антонина васильевна

Отец ребёнка: Маликов василий артемьевич

Рождение ребёнка
18.12.1956

Сын: Маликов сергей васильевич

Отец ребёнка: Маликов василий артемьевич

Смерть
Неизвестно
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