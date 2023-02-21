Маликова -Гришина анна гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1918
Рождение ребёнка
01.01.1940
Сын: Воробъёв анатолий афонасьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.09.1950
Дочь: Городецкая- Маликова антонина васильевна
Отец ребёнка: Маликов василий артемьевич
Рождение ребёнка
18.12.1956
Сын: Маликов сергей васильевич
Отец ребёнка: Маликов василий артемьевич
Смерть
Неизвестно