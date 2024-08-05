Наконечная (Хайруллина) Зухра Хуснулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наконечная (Хайруллина) Зухра Хуснулловна

Место рождения

Норкино, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

04.01.1957 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1957 г.р.

Дети

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1957 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Норкино, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наконечный Николай Степанович

Бракосочетание
25.05.1979

Муж: не указан

Усть-Кут, Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
22.04.1982

Сын: Наконечный Степан Николаевич

Отец ребёнка: Наконечный Николай Степанович

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