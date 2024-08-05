Наконечная (Хайруллина) Зухра Хуснулловна
Место рождения
Дата рождения04.01.1957 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1957 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
25.05.1979
Муж: не указан
Усть-Кут, Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
22.04.1982
Сын: Наконечный Степан Николаевич
Отец ребёнка: Наконечный Николай Степанович