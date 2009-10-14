Городецкая Вера Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городецкая Вера Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1915

Дата смерти

14.10.2009

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.06.19

Дочь: Городецкая - Милохова Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Городецкий Михаил Алексеевич

Рождение
30.09.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1955

Сын: Городецкий Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Городецкий Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Городецкая - Панова Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Городецкий Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Городецкий Николай Михайлович

Отец ребёнка: Городецкий Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Городецкий Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Городецкий Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Городецкий Виталий Михайлович

Отец ребёнка: Городецкий Михаил Алексеевич

Смерть
14.10.2009
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