Городецкая Вера Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1915
Дата смерти14.10.2009
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.06.19
Дочь: Городецкая - Милохова Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Городецкий Михаил Алексеевич
Рождение
30.09.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1955
Сын: Городецкий Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Городецкий Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Городецкая - Панова Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Городецкий Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Городецкий Николай Михайлович
Отец ребёнка: Городецкий Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Городецкий Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Городецкий Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Городецкий Виталий Михайлович
Отец ребёнка: Городецкий Михаил Алексеевич
Смерть
14.10.2009